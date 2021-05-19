Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
إيران تعلن التوصل لإطار اتفاق في مفاوضات فيينا بشأن "النووي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحكم بحبس فنان مصري شهير

فن وثقافة

2021-05-19 | 10:39
الحكم بحبس فنان مصري شهير
11,475 مشاهدة

قضت محكمة جنح العجوزة، في مصر، بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعاً، غيابيا، وكفالة مالية قدرها 200 جنيه، لاتهامه بسب وقذف رجل الأعمال أحمد فراج في الهاتف، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وفقا لصحيفة الأهرام.

وأبدى الفنان أحمد فلوكس دهشته من الحكم القضائي الذي يتهمه بإساءة استعمال هاتفه المحمول، وسب وقذف فراج.

وعلق فلوكس على الحكم الصادر بحقه عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "أنا أصحى من النوم ألاقي أخبار كده، الحقيقة أنا لا أعرف حاجة عنها ولا أعرف مين دول، ولا الأسامي دي ولا أي حاجة، وبعدين ولا رقم قضية ولا أي حاجة، أسامي بس".

وأضاف: "طيب ده ينفع أو يرضي ربنا؟ أقسم بالله أنا ما عارف أقول على الصحافة المصرية إيه؟ يا أساتذة إحنا عندنا عيال وأسر ولا يصح كده أبدا، أنتوا بترعبوا أطفالنا بجد، عموما أنا معرفش الكلام ده ولا أعرف الناس دي وبطمن جمهوري وأهلي إني بخير، شكرا ليكم".

وكان المحامي تيسير إبراهيم قد تقدم ببلاغ ضد أحمد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 كوكيل عن رجل الأعمال أحمد فراج، حيث اتهم الفنان بالتسبب في إزعاجه عمدا بإساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه المحمول.

وأوضح المحامي أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق تطبيق واتساب، وعلى إثره تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه وتبين حقيقة البلاغ.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:30 | 2021-05-19 14:30
14:09 | 2021-05-19 14:09
13:53 | 2021-05-19 13:53
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
21.01%
07:05 | 2021-05-19
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
07:05 | 2021-05-19
الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة (صور)
19.2%
08:23 | 2021-05-19
الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة (صور)
08:23 | 2021-05-19
الموقف الوبائي: عداد الإصابات بكورونا يعاود الارتفاع
18.07%
09:14 | 2021-05-18
الموقف الوبائي: عداد الإصابات بكورونا يعاود الارتفاع
09:14 | 2021-05-18
مستشار الكاظمي يصرح بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العامين القادمين
16.63%
07:48 | 2021-05-18
مستشار الكاظمي يصرح بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العامين القادمين
07:48 | 2021-05-18
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
14.01%
09:02 | 2021-05-19
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
09:02 | 2021-05-19
اسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم
11.08%
03:13 | 2021-05-18
اسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم
03:13 | 2021-05-18
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.