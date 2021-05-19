الحكم بحبس فنان مصري شهير

وأبدى الفنان أحمد فلوكس دهشته من الحكم القضائي الذي يتهمه بإساءة استعمال هاتفه المحمول، وسب وقذف فراج.وعلق فلوكس على الحكم الصادر بحقه عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "أنا أصحى من النوم ألاقي أخبار كده، الحقيقة أنا لا أعرف حاجة عنها ولا أعرف مين دول، ولا الأسامي دي ولا أي حاجة، وبعدين ولا رقم قضية ولا أي حاجة، أسامي بس".وأضاف: "طيب ده ينفع أو يرضي ربنا؟ أقسم بالله أنا ما عارف أقول على الصحافة المصرية إيه؟ يا أساتذة إحنا عندنا عيال وأسر ولا يصح كده أبدا، أنتوا بترعبوا أطفالنا بجد، عموما أنا معرفش الكلام ده ولا أعرف الناس دي وبطمن جمهوري وأهلي إني بخير، شكرا ليكم".وكان المحامي تيسير إبراهيم قد تقدم ببلاغ ضد أحمد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 كوكيل عن رجل الأعمال أحمد فراج، حيث اتهم الفنان بالتسبب في إزعاجه عمدا بإساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه المحمول.وأوضح المحامي أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق تطبيق واتساب، وعلى إثره تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه وتبين حقيقة البلاغ.