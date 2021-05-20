أول رد من هنا الزاهد على صورتها المثيرة للجدل

وقالت الهيئة في بيانها، إن "صورة الفنانة هنا الزاهد، التى تظهر وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، والتى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، خارج نطاق سلطة الطيران المدنى المصرى".وأضافت أن "هذه الطائره ليست طائره مصرية وخارج المجال الجوي المصري".وأوضحت أنه "تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، الذى أفاد بأن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصرى".وكانت هنا الزاهد قد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، صورا جديدة لها من رحلة سياحية، وهي تجلس بجوار قائد الطائرة، ليتفاعل الكثيرون من متابعيها على مواقع التواصل مع الصور، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.وأعاد ذلك إلى الأذهان أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد نشر صورة لهما من داخل كابينة طائرة كان يقودها ما تسبب بإقالة الأخير من عمله، وسحبت وزارة الطيران المدني ترخيصه مدى الحياة، بعدما سمح للممثل بالدخول إلى مقصورة الطائرة.وتوفي قبل 3 أسابيع، الطيار صاحب الأزمة الشهيرة مع رمضان، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج فيها أخيرا، بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك بعد أيام من تعويضه بـ6 ملايين جنيه.