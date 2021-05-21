بعد تلقيها اللقاح.. فنانة عربية تبعث رسالة مؤثرة حول كورونا

أعلنت الفنانة اليمنية أروى، المقيمة في لبنان، عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك بعدما كانت تصفه بأنه "مؤامرة".

وظهرت أروى في مقطع فيديو بثته عبر خاصية "الستوري" بحسابها في إنستغرام، قائلة إنها "كانت تعتقد أن اللقاح مؤامرة، رغم عدم إعلانها عن رأيها هذا من قبل".

وأضافت أن "تفكيرها كان منصبا حول أن هذه اللقاحات قد تكون مؤامرة للتجسس علينا، أو قد تتسبب بالمرض والعقم".

وتابعت أنها "قررت التخلص من كل هذه الهواجس وتلقي اللقاح.. وأنا على ثقة كاملة في اللقاح الذي حصلت عليه".

وأشارت إلى أنها تشعر "بحالة نفسية جيدة" بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكدت أنها "لا تشعر بوجود أي مضاعفات نتيجة الحصول على اللقاح، باستثناء وجود ألم مكان تلقيها اللقاح".

وكانت أروى أعلنت، مطلع هذا العام، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.