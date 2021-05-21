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هيفاء وهبي تودع سمير غانم بعبارات مؤثرة وصور فريدة

فن وثقافة

2021-05-21 | 02:46
هيفاء وهبي تودع سمير غانم بعبارات مؤثرة وصور فريدة
المصدر:
sputniknews
1,558 مشاهدة

نعت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، امس الخميس، النجم المصري الراحل، سمير غانم، بعبارات مؤثرة وصور فريدة.

وشاركت وهبي عدة منشورات على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن بالغ حزنها لرحيل النجم المصري الكبير، سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما.

وشاركت وهبي منشور على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه: "وداعا للإنسان العظيم.. صاحب الطلة المبهجة".
وتابعت وهبة: "سمير غانم سنشتاق لك، لفنّك ولجمال روحك... إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون"، مع أيقونة مضمنة لقلب مكسور، في إشارة إلى حزنها العميق.

وأضافت وهبة صورة فريدة للنجم المصري الراحل، باللونين الأبيض والأسود، ويظهر فيها ماسكا نظارته وقد اتسعت إحدى عينية.

كما غردت النجمة اللبنانية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وقالت : "رح نشتاق لك كتير كتير"، مع وجود قلب أحمر مكسور أيضا ضمن التغريدة.
 
 
وأرفقت التغريدة بصورة قديمة لغانم يظهر فيها مبتسما.
 
وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.
 
يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".
وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.


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