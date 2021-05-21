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ملكة جمال الكون مهددة بسحب اللقب... والسبب صورة قديمة!

فن وثقافة

2021-05-21 | 03:57
ملكة جمال الكون مهددة بسحب اللقب... والسبب صورة قديمة!
المصدر:
نواعم
1,180 مشاهدة

نظمت مسابقة ملكة جمال الكون بعد إلغائها العام الماضي لأول مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتوجت ملكة جمال المكسيك "أندريا ميزا" بلقب ملكة جمال الكون 2020، تم بث حفل مسابقة ملكة جمال الكون وكان دور الفائزات السابقات في مسابقة ملكة جمال الكون وهن "تشيزلي كريست"، و"بولينا فيغا"، و"ديمي-لي تيبو" (التي فازت باللقب في عام 2017) بالتحليل والتعليق على هذا الحدث، حيث قامت لجنة من 8 نساء بتحديد الفائزة.

وخلال الاحتفال ارتدت "ميزا" فستان سهرة لونه أحمر لامع، وبكت على المنصة لحظة تتويجها باللقب، وقامت بعناق جماعي مع كافة المتسابقات الأخريات، حيث نجحت " أندريا ميزا" بالحصول على اللقب في النسخة الـ69 متغلبة على أكثر من 70 متسابقة من جميع أنحاء العالم.

وأصبحت ميزا من أشهر الشخصيات حول العالم، بعد تتويجها حيث يعتبر اسمها واحد من الأسماء المعروفة عالميًا، وهذا بسبب الجدل الذي حدث حول البحث عن شخصيتها والتعرف عليها.
 
 
 
دفع فوز ميزا باللقب الكثير حول العالم بالبحث عن شخصيتها وماضيها وذلك من خلال الاشتراك في الحسابات الشخصية الخاصة بها ، حيث لاحظ الكثير منهم وجود صور لـ"ميزا" وهي بجانب رجل كان يرتدي بدلة رسمية، بينما هي كانت ترتدي ثوب زفاف أبيض رائع مع طرحة كبيرة متدلية وكتب تعليق على الصورة: بتاريخ الصورة "3-09-19" ومعه إيموجي لخاتم زفاف".

وتسببت الصورة بجدل كبير وواسع، فوفق شروط مسابقات الجمال العالمية أن تكون المشتركة عزباء غير متزوجة، حيث اعتقدوا البعض أنها قامت بخداع اللجنة المنظمة للحفل.
 


وخرجت "ميزا" عن صمتها، وردت على تلك الاتهامات خلال مقابلة تليفزيونية أجرتها هذا الأسبوع مع Insider ، ونفت هذا الخبر والتأكيد على أن الكلام ليس له أساس من الصحة.

وأشارت "ميزا" إلى أنها أصبحت الآن قدوة لكثير من الفتيات، وعن هذه الصورة تحدثت على أنها كانت تعمل في هذا الوقت كسفيرة رسمية للعلامة التجارية السياحية في مدينة تشيهواهوا المكسيكية، وكانت إحدى المهام الخاصة بهذه المهنة هي التصوير وهي ترتدي فستان زفاف من أجل تسليط الضوء على مناطق السياحية في المدينة، ومحاولة جذب السياح إليها.
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