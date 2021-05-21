بالصورة: فنانة مصرية مشهورة تودع سمير غانم بعبارات حزينة

نعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اليوم الجمعة، النجم المصري الراحل، سمير غانم، بعبارات مؤثرة وصور فريدة.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وقالت يوسف في منشور على صفحتها الرسمية في الفيس بوك تابعتها السومرية نيوز، "خبر حزين جدا انا في حاله صدمه ومش مصدقه الخبر ... ربنا يصبرني ويصبر بناتك ايمي ودنيا وزوجتك دلال .. إنا لله وإن إليه راجعون".

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.