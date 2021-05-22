بالفيديو: فنانة مصرية مشهورة تحدث ضجة واسعة برقصها في "حفل زفاف"

أحدثت الفنانة المصرية يسرا، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع مواطنها النجم عمرو دياب، على المسرح في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، الذي أقيم مساء الجمعة في مدينة الجونة.

وسادت حالة من الجدل بين الجمهور في الفضاء الإلكتروني، بسبب مشاهدتهم للفنانة يسرا ترتدي الأسود صباح الجمعة، وتشارك في تشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم، وبعد ساعات ترتدي الأحمر، وترقص في حفل زفاف.

وكانت يسرا تغني مع عمرو دياب، وتشير بيديها للحضور في حفل الزفاف، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال.

واحتفل رجل الأعمال أيمن الجميل بزفاف ابنه ”أيمن“، بحضور نخبة من رجال المجتمع والشخصيات العامة في كافة المجالات، بينهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وزوجته الفنانة ياسمين صبري، والراقصة جوهرة، والفنانة نيللي كريم، فيما أقيم الحفل في الجونة، بتواجد عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.

واستنكر النشطاء ما فعلته يسرا، موجهين لها عبر التعليقات الكثير من الانتقادات، حيث غرد أحد الأشخاص: ”‏‎كمية نفاق عند الفنانين لم أرها. معقولة زميلهم مات ودفن اليوم وصديقتهم بين الحياة والموت يروحوا يمكيجو ويرقصو عشان رجل أعمال عامل فرح.. فعلاً هم عباد مال ومصالح“.

#عرب_وود | يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021