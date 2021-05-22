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"ليدي غاغا" تكشف معاناتها النفسية لسنوات جراء حادث..ماهو

فن وثقافة

2021-05-22 | 05:29
"ليدي غاغا" تكشف معاناتها النفسية لسنوات جراء حادث..ماهو
1,169 مشاهدة

تحدثت نجمة البوب "ليدي غاغا" عن الألم الدائم والصدمة الناجمة عن تعرضها للاعتداء الجنسي في سن المراهقة، وكشفت أنها عانت من "ذهان عقلي كامل" بعد سنوات من حملها من قبل مغتصبها المزعوم.

استذكرت المغنية الحائزة على جائزة غرامي - الاسم الحقيقي ستيفاني غيرمانوتا - تجربتها المروعة في الظهور العاطفي في الحلقة الأولى من مسلسل "The Me You Can't See"، وهو مسلسل وثائقي جديد شارك في ابتكاره الأمير هاري وأوبرا وينفري. يهدف إلى معالجة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية.

تحدثت غاغا وهي تبكي وهي تروي اللحظة التي طلب فيها منتج لم تذكر اسمه منها خلع ملابسها قبل أن يهددها بحرق موسيقاها.

تتذكر قائلة: "كنت في التاسعة عشرة من عمري، وكنت أعمل في الشركة، وقال لي أحد المنتجين: "اخلعي ملابسك".
وأضافت ليدي غاغا: "وقلت لا. وغادرت، وقالوا لي إنهم سيحرقون كل موسيقاي. ولم يتوقفوا. لم يتوقفوا عن سؤالي، ثم تجمدت فقط وأنا ... لا أتذكر حتى".

قالت ليدي غاغا إنها لن تذكر اسم مهاجمها المزعوم، موضحة: "أفهم حركة Metoo# هذه، وأتفهم أن البعض الآخر يشعر بالراحة حقًا مع هذا، وأنا لا أفهم ذلك، لا أريد أبدًا مواجهة هذا الشخص مرة أخرى".
وتابعت المغنية الأمريكية، البالغة 35 عامًا: "هذا النظام مسيء للغاية، إنه خطير للغاية".
وفقًا لصاحبة أغنية "Poker Face"، تم تشخيص إصابتها بمرض PSTD النفسي بعد سنوات، بعد ذهابها إلى المستشفى بسبب الألم المزمن. وأعلنت عن تشخيصها في عام 2016.
وأوضحت ليددي غاغا: "أولاً، شعرت بألم كامل، ثم خدرت. ثم مرضت لأسابيع وأسابيع وأسابيع وأسابيع بعد ذلك. وأدركت أنه نفس الألم الذي شعرت به عندما وضعني الشخص الذي اغتصبني حاملًا في الزاوية، في منزل والديّ، لأنني كنت أتقيأ ومريضة. ولأنني تعرضت للإيذاء، فقد تم حبسي في الاستوديو لأشهر".

وقالت: "الطريقة التي أشعر بها عندما أشعر بالألم هي ما شعرت به بعد أن تعرضت للاغتصاب. لقد أجريت الكثير من التصوير بالرنين المغناطيسي والفحوصات. لم يجدوا شيئًا، لكن جسدك يتذكر".
وأشارت غاغا إن كل شيء وصل إلى ذروته مع انهيار استغرقت سنوات للتعافي منه. وكشفت: "لقد تعرضت لذهان عقلي كامل، ولم أكن نفس الفتاة لمدة عامين". خلال تلك الفترة - حوالي 2018 إلى 2019 - ألغت سلسلة من مواعيد الحفل في جولتها Joanne World.
وناقشت غاغا أيضًا وجود دوافع لإيذاء الذات: "إنه أمر حقيقي حقًا أن تشعر وكأن هناك سحابة سوداء تتبعك أينما ذهبت، تخبرك أنك عديم القيمة ويجب أن تموت. وكنت أصرخ وأرمي نفسي في مواجهة الحائط".
وتقدم العديد من المنظمات دعمًا سريًا لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأماكن أخرى حول العالم.
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