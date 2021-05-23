الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً

حيث نشرت رحمة رياض صورة تجمعها بألكسندر علوم عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت بها وهي تمسك بيده وكتبت في تعليقها عليها: ”باركولي”.ومن جانبه نشر ألكسندر علوم أيضاً صورة مع رحمة رياض عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بتعليق جاء فيه: ”وعد مني وعد واخذتها.. باركولي".من جانبه، نشر الفنان نور الزين تدوينة قال فيها: "ابارك للزميلين الاعزاء الفنانة رحمة رياض والفنان ألكسندر علوم .. اتمنالكم حياة مليانة حب ونجاح خطوبة الفنانة رحمة رياض من الفنان الكسندر الف مبروك".