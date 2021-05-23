الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً

أعلنت نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه السابع الفنانة العراقية ”رحمة رياض” عن خطوبتها من عارض الأزياء والممثل الأمريكي ذو الأصول العراقية ”ألكسندر علوم”.
حيث نشرت رحمة رياض صورة تجمعها بألكسندر علوم عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت بها وهي تمسك بيده وكتبت في تعليقها عليها: ”باركولي”.
ومن جانبه نشر ألكسندر علوم أيضاً صورة مع رحمة رياض عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بتعليق جاء فيه: ”وعد مني وعد واخذتها.. باركولي".
من جانبه، نشر الفنان نور الزين تدوينة قال فيها: "ابارك للزميلين الاعزاء الفنانة رحمة رياض والفنان ألكسندر علوم .. اتمنالكم حياة مليانة حب ونجاح خطوبة الفنانة رحمة رياض من الفنان الكسندر الف مبروك".