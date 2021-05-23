سبب غياب عادل إمام عن جنازة وعزاء الراحل سمير غانم

وصرّح مصدر مقرب من الفنان عادل إمام بأن "الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف"، مشيرا إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، وفقا لموقع "أهل مصر".وأضاف أن الأطباء المعالجين يحرصون على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس "كورونا"، أو أي عدوى أخرى، حيث إن مناعته ضعيفة جدا.وكان عادل إمام نعى الفنان الراحل سمير غانم، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوييييي".جدير بالذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة، عن عمر يناهز 84 عاماً، عصر الخميس الماضي، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير في التجمع الخامس بالقاهرة، وشارك في الجنازة عدد كبير من نجوم الفن.