فنانة مصرية بـ"حالة صحية حرجة"

يذكر أن زوج ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، الإعلامي رامي رضوان أعلن تعافيها من فيروس كورونا: "الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام)".وقبل أربعة أيام، غيّب الموت الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.