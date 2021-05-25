بالفيديو: أول ظهور لرحمة رياض وخطيبها بعد إعلان ارتباطهما

ظهرت نجمة ستار أكايديمي العراقية رحمة رياض في فيديو رومانسي يجمعها بالممثل والموديل العراقي - الأميركي ألكسندر علوم، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه، قائلة: "أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما"، ودعت لهما بالسعادة.







وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة وأنيقة، بينما كان خطيبها يلامس شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية للفنانة يارا.



وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة وأنيقة، بينما كان خطيبها يلامس شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية للفنانة يارا.

يذكر انه منذ ايام أعلنت نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه السابع الفنانة العراقية رحمة رياض عن خطوبتها من عارض الأزياء والممثل الأمريكي ذو الأصول العراقية ألكسندر علوم.