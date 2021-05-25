فنانة مصرية تكشف حقيقة تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي

نفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، ما تم تداوله أخيرا حول تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي، خلال تصوير مسلسل ”حكاية حياة“ الذي عرض عام 2013.

وأثير الحديث عن تعرض نجلاء للتحرش من قبل سامي، أخيرا، من قبل فتاة تدعى منة فايد، وهي متدربة على فنون الإخراج في عدد من المسلسلات.



وأثار ما كتبته الفتاة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وكتبت تلك الفتاة منشورا عبر حسابها في فيسبوك، أشارت فيه إلى أنها تدربت على يد سامي في مسلسل ”حكاية حياة“، وتحدثت في المنشور ذاته عن قصة التحرش بنجلاء بدر.وأثار ما كتبته الفتاة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت بدر في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن ”ما كتب من قبل الفتاة، غير صحيح، ومجرد تزييف لما يحدث“.

وأضافت الفنانة المصرية: "لو كان محمد سامي اقترب مني كما كتبت تلك الفتاة، لتحدثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية“.

واعتبرت أن الفتاة كتبت ما كتبته بدافع الشهرة، قائلة إن ”هناك أشخاصا يريدون أن يتصدروا التريند على حساب غيرهم لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم“.

وشاركت نجلاء بدر خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل ”نسل الأغراب“، إذ جسدت دور راقصة من الغجر تدعى دهب، والمسلسل من إخراج وتأليف محمد سامي.

يذكر أن مسلسل ”حكاية حياة“ عرض في الموسم الرمضاني لعام 2013.