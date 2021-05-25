تحديد جلسة عاجلة للنظر في خلافات حسن شاكوش والاعلامية المصرية ريهام سعيد

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تحديد موعد جلسة عاجلة للإعلامية ريهام سعيد، نهاية شهر يونيو المقبل، بتهمة السب والقذف والتنمر.

وكتب حسن شاكوش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "تم إبلاغي من المحامي الخاص بي الأستاذ محمد أبو العلا، بأنه تم تحديد جلسة محاكمة عاجلة لريهام سعيد، بتاريخ 28 يونيو، أمام محكمة جنح الجيزة، لاتهامها بالسب والقذف والتنمر والمعاقب عليها طبقا لنص المواد 303- 306- 309 مكرر ب، من قانون العقوبات المصري، بالحبس والغرامة، وكذلك التعويض المناسب التي تراه المحكمة في انتظار المحاكمة العادلة"، بحسب روسيا اليوم

وكانت ريهام سعيد، قالت خلال حوارها في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، "إن مغني المهرجانات حسن شاكوش، عدو، وإنها لا تحبه على المستوى الشخصي، بينما على المستوى الفني فهو لا يقدم شيء، طلبته مرة ييجي يعمل حفلة في الساحل عشان ولادي كانوا لسه راجعين من لندن، وهما زي الأجانب عاوزين يشوفوا حسن شاكوش، كلمته اداني رقم كبير أوي أوي، عشان يرضى ييجي، قولتله لا هديك فلوس بس بالطريقة المبالغ فيها دي".

وتابعت: "طلع عيني عشان ييجي، بعد ما جه كان فيه زحمة، قولتله انزل على رجلك اتمشي الحته دي، مدير أعماله قالي شاكوش ميمشيش على رجله وسط الناس، أديته للي فيه القسمه وقولتله طب أمشي، وأنا أقوله دول عيالي هيتأثروا لو مغنتش، ومدير أعماله يقولي شاكوش مينزلش".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أعلنت أن 29 يونيو المقبل موعد جلسة المحاكمة العاجلة لحسن شاكوش بتهمة سبها وقذفها، أمام محكمة جنح بولاق الدكرور.