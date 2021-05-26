بطلب من سعد لمجرد.. يوتيوب يحذف أغنية لمحمد رمضان

وقالت بوابة "فيتو" إن إدارة يوتيوب حذفت الأغنية، بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف بين مع محمد رمضان حول عائدات الأغنية.وصرح مصدر مقرب من لمجرد، أن رمضان رفض دفع ما بذمته من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" على يوتوب لزميله، رغم مرور عامين على طرح الأغنية، كما تجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين، والذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح المشاهدات الكليب على منصة يوتيوب.وكشف المصدر ذاته عن أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال رمضان، لكن هذا الأخير رفض احترام بنود العقد، وبناء عليه، تقرر التقدم بطلب ليوتيوب حذف فيديو كليب "إنساي"، بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني المغربي.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، علّق محمد رمضان، على ما وصفه بـ"شائعة اشتعال الخلافات بينه وبين صديقه النجم المغربي سعد لمجرد"، عقب نجاح أغنيتهما المشتركة " إنساي".وأعاد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مشاركة تصريحات سعد لمجرد من برنامج insider بالعربي، وعلق عليها، قائلا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد".وكان الفنان المغربي، سعد لمجرد، نفى هذه الأنباء التي رفض الرد عليها مسبقا، مؤكدًا احترامه لفن رمضان الذي وصفه بـ"وحش الشاشة" واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحا بدليل نجاح الدويتو الذي جمعهما معا "إنساي".يذكر أن أغنية "انساي" تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.