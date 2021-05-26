بالفيديو: حقيقة وفاة الفنان العراقي "فائز السنفور"

نفت الجهات المختصة، وفاة الفنان العراقي المعروف باسم "فائز سنفور" كما تم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خبر وفاة الفنان سنفور كان غير صحيح نتمنى الصحة والسلامة له pic.twitter.com/vVnj7pWgwz — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) May 26, 2021

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا شريطا مصورا يوثق حالة مزرية يمر بها الفنان العراقي المعروف باسم "فائز سنفور"، وفيما بعد بدأت شائعات وفاته بالظهور.

وفي الشريط المصور، يظهر الفنان العراقي بحالة مزرية، ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا، والتي لاقت تداولا واسعا.

وتحدث البعض عن تأثر الفنان بحالة نفسية.

بدوره قال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي "توصلنا إلى أن فائز في مستشفى الكندي، وسنتوجه إليه، ونتابع حالته، وسنوافيكم بما نتوصل إليه".