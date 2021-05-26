بالصور: إطلالة نادين نجيم تأسر القلوب… إليك سعر فستانها الذي نفذ من الأسواق

تألقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل اعلانها سفيرة جديدة لدار مجوهرات. فارتدت نادين فستانا باللون الاصفر الناعم حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

ولاقت إطلالتها ترحيبا حارا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الجميع على جمالها وحضورها المتميز.

الفستان من مجموعة Empire Line للمصمم اللبناني زهير مراد، ومن خلال البحث على مواقع التسوق تبين انه نفذ من الأسواق وقد بلغت قيمته ما يعادل 4000 دولارا اميركيا.

واختارت نادين فستاناً كأميرات "ديزني لاند" تميّز بقصّته الواسعة وحجمه الضخم وبأنه مكشوف عند الظهر، مع شقّ عالي والياقة التي تُعقد على الرقبة.

واعتمدت نادين مكياجا ترابيا ناعما مع تسريحة ذيل الحصان واشرفت على الاطلالة ستايلست المشاهير جوني متى.





