"يلا لم حاجتك"... فيديو اقتحام استديو عمرو أديب

في مشهد نادر وغير متوقع الحدوث في الفضائيات المصرية، اقتحم ممثلان مصريان استوديو برنامج "الحكاية"، أثناء حديث مقدمه عمرو أديب وأجبراه على إنهاء الفقرة.

ورغم أن المشهد كوميدي في الأساس، إلا أنه أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي كونه غير معتاد أن يحدث في الفضائيات المصرية.

واقتجم مصطفى شعبان وعمرو سعد أبطال مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عُرِض رمضان الماضي، استوديو برنامج "الحكاية" أثناء حديث الإعلامي عمرو أديب عن ضرورة الحصول على لقاحات كورونا المستجد.