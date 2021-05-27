فيديو عفوي... تسريب مقطع طريف يجمع نادين نجيم وقصي خولي

شارك المخرج اللبناني فيليب أسمر مع متابعيه فيديو من كواليس مسلسله "عشرين عشرين" على حسابه الخاص على إنستغرام .





ونشر الفيديو على موقع "الفن" الإلكتروني، حيث يكشف عن كواليس تصوير حفل زفاف ماريتا الحلاني وحسين مقدم في أحداث المسلسل.

ويظهر تفاعل واندماج الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نجيم على أغنية وديع الشيخ بطريقة طريفة جداً واستثنائية، ثم عودتهما إلى أدوارهما الجديدة أمام الكاميرا.



ونال الفيديو إعجاب المتابعين مشيرين إلى طرافة الثنائي خولي ونجيم الاستثنائية والأجواء الإيجابية التي جمعت طاقم العمل في كواليس التصوير.



