بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي "هليل" وتأثر الفنانين

اظهر مقطع فيديو لحظات تشييع الفنان محمد ناجي "هليل" في محافظة النجف الاشرف.

وتبين لقطات الفيديو مشاركة عدد من الفنانين والممثلين واصدقاء الممثل الراحل بينهم ممثلون شاركوا في مسلسل بيت الطين الشهير الذي كان يعرض على شاشة السومرية.