بالفيديو: تشييع الشاعر علي الفريداوي

اظهر مقطع فيديو لحظات تشييع الشاعر علي الفريداوي في محافظة النجف الاشرف.

وتبين لقطات الفيديو مشاركة عدد من الفنانين والشعراء واصدقاء الشاعر الراحل اثناء مراسيم تشييعه في محافظة النجف الاشرف.