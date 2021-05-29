سمية الخشاب تكشف سرا عن عملها مع الراحل سمير غانم

وأفصحت خلال استضافتها في برنامج إذاعي، أن سمير غانم كان أول شخص يمنحها فرصة من خلال ظهورها في فوازير شهر رمضان.وقالت الخشاب إن أول ظهور فني لها وأول عمل تقدمه كان خلال ظهورها في الفوازير مع سمير غانم، متذكرة أنها شاركته الفوازير التي تتمحور فكرتها عن تناول بلد ما في كل حلقة من حلقاتها.وأشارت إلى أنها ظهرت في الحلقة الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، مضيفة أن سمير غانم كان يشجعها، وعندما يلتقي بها كان يذكرها بأن أول ظهور لها كان معه.