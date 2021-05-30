ممثل عراقي يوجه رسالة بشأن الموت بعد وفاة الشاعر علي الفريداوي

نشر الممثل العراقي رزاق احمد، رسالة حزينة وقاسية يتحدث فيها عن الموت وكثرته بعد وفاة الشاعر علي الفريداوي.

وقال في منشور على صفحته في الفيس بوك تابعته السومرية نيوز، "جنازة تِلو جنازة ووفاةٌ بعد وفاة .. وأخبار الموت كالصواعق فلان بحادث سيارة، وآخر بمرض، وآخر كان يمشي وسقطَ ، كلهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم ودفناهم تحت التراب، فحتماً سيأتِي يومي ويومك فجهّز العدّة لسفر ليس له رجوع".

توفي الشاعر العراقي علي الفريداوي، اليوم الخميس الماضي، نتيجة جلطة دماغية.

والفريداوي هو شاعر من مواليد 1982 في بغداد، كتب العديد من الأغاني العراقية وله تعاون مع الكثير من المطربين.