جدلٌ حول زواج رئيس الوزراء البريطاني "السري" وفستان العروس المُستأجر

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرانه، السبت، على خطيبته كاري سيموندز، في "حفل سري"، شهد تفاصيل غريبة تحدث عنها الإعلام البريطاني.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة، والبالغ 56 عاما، تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية، بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.





فستان مستأجر



وشهد حفل الزفاف الصغير، مفارقات غريبة، من بينها قرار كاري بتأجير فستان زفاف لاستخدامه خلال الحفل فقط ثم إعادته.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن كاري استأجرت فستان زفاف لمصمم معروف، مقابل 60 دولار فقط، كي لا تنفق مبلغا باهضا على يوم واحد فقط.



وقالت الصحيفة إن الفستان يبلغ سعره الحقيقي 4 آلاف دولار، لكنها استأجرته من موقع "ماي ووردروب أتش كيو" المختص بتأجير فساتين الزفاف، مقابل 60 دولار فقط ليوم واحد. وشهد حفل الزفاف الصغير، مفارقات غريبة، من بينها قرار كاري بتأجير فستان زفاف لاستخدامه خلال الحفل فقط ثم إعادته.وذكرت الصحيفة البريطانية أن كاري استأجرت فستان زفاف لمصمم معروف، مقابل 60 دولار فقط، كي لا تنفق مبلغا باهضا على يوم واحد فقط.وقالت الصحيفة إن الفستان يبلغ سعره الحقيقي 4 آلاف دولار، لكنها استأجرته من موقع "ماي ووردروب أتش كيو" المختص بتأجير فساتين الزفاف، مقابل 60 دولار فقط ليوم واحد.



جدل حول الكنيسة

وتزوج بوريس جونسون وكاري سيموندز في حفل خاص في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية، وهو ما أثار جدلا للبعض.



وطالب البعض على مواقع الإنترنت، بتفسير لتمكين رئيس الوزراء، من الزواج مرة أخرى بالكنيسة بالرغم من أنه كان قد تزوج مرتين في السابق.



ولا يسمح قانون الكنيسة الكاثوليكي للمطلقين بالزواج مرة أخرى في الكنيسة، إذا كانت زوجاتهم السابقات على قيد الحياة.



وتزوج جونسون بالسابق من أليغرا موستين أوين، لمدة 6 سنوات، تلاها زواج دام 27 عاما من مارينا ويلر.