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جدلٌ حول زواج رئيس الوزراء البريطاني "السري" وفستان العروس المُستأجر

فن وثقافة

2021-05-31 | 07:22
جدلٌ حول زواج رئيس الوزراء البريطاني "السري" وفستان العروس المُستأجر
المصدر:
Sky News عربية
1,096 مشاهدة

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرانه، السبت، على خطيبته كاري سيموندز، في "حفل سري"، شهد تفاصيل غريبة تحدث عنها الإعلام البريطاني.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة، والبالغ 56 عاما، تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية، بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.
 


فستان مستأجر
وشهد حفل الزفاف الصغير، مفارقات غريبة، من بينها قرار كاري بتأجير فستان زفاف لاستخدامه خلال الحفل فقط ثم إعادته.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كاري استأجرت فستان زفاف لمصمم معروف، مقابل 60 دولار فقط، كي لا تنفق مبلغا باهضا على يوم واحد فقط.

وقالت الصحيفة إن الفستان يبلغ سعره الحقيقي 4 آلاف دولار، لكنها استأجرته من موقع "ماي ووردروب أتش كيو" المختص بتأجير فساتين الزفاف، مقابل 60 دولار فقط ليوم واحد.
 

جدل حول الكنيسة
وتزوج بوريس جونسون وكاري سيموندز في حفل خاص في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية، وهو ما أثار جدلا للبعض.

وطالب البعض على مواقع الإنترنت، بتفسير لتمكين رئيس الوزراء، من الزواج مرة أخرى بالكنيسة بالرغم من أنه كان قد تزوج مرتين في السابق.

ولا يسمح قانون الكنيسة الكاثوليكي للمطلقين بالزواج مرة أخرى في الكنيسة، إذا كانت زوجاتهم السابقات على قيد الحياة.

وتزوج جونسون بالسابق من أليغرا موستين أوين، لمدة 6 سنوات، تلاها زواج دام 27 عاما من مارينا ويلر.
 


الصورة الأولى
ونشر الزوجان الصورة الأولى لهما من الزفاف، حيث ظهر الاثنان في الحفل البسيط، وكاري مرتيدة فستانها المستأجر، بينما ارتدى جونسون بدلة بربطة عنق زرقاء.

حفل بسيط
وبسبب قوانين التجمعات والأعراس في بريطانيا، حضر الزفاف 30 شخصا فقط، من العائلة والأصدقاء.

وأقيم حفل الزفاف بشكل بسيط في الحديقة الخلفية لمكان إقامة رئيس الوزراء في داوننغ ستريت، على النجيلة، وبديكور بسيط للاحتفال.

ووفقا لصحيفة "الصن" استمر الحفل حتى الواحدة فجرا، حيث تفاعل الحضور مع غناء فرقة بريطانية، وجلسوا حول نيران للتدفئة.

وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان، وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 يوليو العام المقبل.
 

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