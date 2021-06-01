ابنتا محمد رمضان تخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

ونشر رمضان، عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة تجمعه مع ابنتيه، ظهرتا خلالها تقلدان حركته الشهيرة، برفع إصبع السبابة، في إشارة إلى اللقب الذي منحه لنفسه وهو "نمبر وان".وعلق الفنان المصري على الصورة التي نشرها، قائلاً: "بناتي حبايبي حنين وكِنز محمد رمضان.. ربنا يحفظهما ويحفظ بناتكم جميعاً".وانهالت التعليقات من رواد "السوشيال ميديا" على صورة ابنتي محمد رمضان، والتي وصف معظمها ابنتي محمد رمضان بأنهما صورة طبق الأصل من والدهما، خاصة الطفلة الصغيرة "كنز".