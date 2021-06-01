تدهور الحالة الصحية للشاعر مظفر النواب ووزير الثقافة يتابع حالته

ومن جانبه، اجرى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اتصالا هاتفيا مع سفير دولة العراق في الإمارات العربية المتحدة للاطمئنان على حالة الشاعر مظفر النواب.وذكرت وزارة الثقافة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن "حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار تابع بحرصٍ كبيرٍ الحالة الصحية للشاعر والمناضل العراقي الكبير مظفر النوَّاب الذي يرقد في المستشفى الجامعي بمدينة الشارقة الإماراتية".وأضاف البيان ان "الوزير أجرى مكالمة مع سفير دولة العراق في الإمارات العربية المتحدة لزيارة النواب والوقوف على متطلبات علاجه ومتابعة وضعه الصحي أولاً بأول".وبحسب البيان فإن "السفير العراقي في الإمارات اكد لوزير الثقافة أنه سيزور النوَّاب فوراً للاطمئنان على وضعه الصحي، والوقوف إلى جنبه عن كثب لتلبية ما يحتاجه من دعم معنوي ومادي".يشار الى أنَّ مظفر النوَّاب يحتلُّ منزلة رفيعة في الشعر العربي، وهو أحد عمالقة الشعر العربي والعراقي.