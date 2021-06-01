نادين نجيم تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. وهكذا علّقت!



حصلت النجمة اللبنانية نادين نجيم على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار استقطاب الإمارات للمواهب والمختصين وتوفير إقامة طويلة لهم.



بدورها نشرت نادين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" صورة لإمارة دبي وعلّقت عليها: " أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين".

وأضافت نادين: "وشكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جداً بوجودي في بلد الأمن والأمان".