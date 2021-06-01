"جبل يمسك الأفعى".. شاهد صورة تيم حسن من الجزء الخامس من الهيبة

نشر النجم السوري تيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" الصورة الأولى له من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل" وهو من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.
وشوّق تيم جمهوره للعمل بصورته وهو يمسك "أفعى" وعلّق عليها: "نتابع تصوير الهيبة جبل يوميا ان شاء الله يعجبكم شو متخيلين يصير بآخر جزء ؟ ".
ولاقت صورة تيم تفاعلاً كبيراً جداً من متابعيه وأصدقائه ومنهم الفنان أويس مخللاتي الذي غادر العمل حيث علّق على الصورة "حظ جيد يا أخي".
يشار إلى أن الموسم الأخير من العمل شهد انضمام كل من النجم السوري عبد المنعم عمايري والفنانة اللبنانية إيميه صياح بالإضافة لنجوم العمل منى واصف وعبدو شاهين وغيرهم.