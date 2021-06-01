"جبل يمسك الأفعى".. شاهد صورة تيم حسن من الجزء الخامس من الهيبة

نشر النجم السوري تيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" الصورة الأولى له من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل" وهو من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.