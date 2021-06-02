بالصور: فنانة مصرية تثير الجدل بإطلالة صيفية مع مدير نادي برشلونة

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور جديدة خلال تواجدها ببرشلونة.

وظهرت الفنانة بصحبة مدير نادي برشلونة، على حد وصفها، مدونة: "أنا مع أجمد مدير نادي في العالم، برشلونة".

إطلالة الفنانة



وتألقت رانيا بفستان أصفر، بحمالات عريضة، مشغول من الجزء الأعلى، مع الشعر الويفي قليلًا، والمكياج الصريح.

واعتمدت "رانيا" على الأقراط المستديرة الكبيرة، وحقيبة جلد باللون الذهبي

تعليقات المتابعين.. صفقة الموسم

وعلى الفور، علق رواد "إنستجرام" على إطلالة الفنانة: "صفقة الموسم"، "دي الصفقة التالتة"، "هيخليكي راس حربة".