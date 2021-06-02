سيارة كلاسيكية تباع بخمسة أضعاف ثمنها الأصلي محطمةً الرقم القياسي!

حققت سيارة كلاسيكية كانت مملوكة للمغنية الأميركية جانيت جاكسون رقمًا قياسيًا في أحد المزادات، التي عرضت فيه لأول مرة مجموعة من مقتنياتها النادرة للبيع.





كما تفوقت سيارة المغنية الشهيرة، على مثيلاتها من أفضل الإصدارات، بنحو 78 ألف دولار، أي أقل 43% من الثمن الذي حصلت عليه خاصة جاكسون.



سيارة فخمة ووصل ثمن السيارة بمزاد بمدينة بافيرلي هيلز الأميركية إلى 112.5 ألف دولار، وهو أعلى من سعرها الأصلي بالسوق، البالغ 18.6 ألف دولار، بنحو خمسة أضعاف، وهو يفوق أيضًا التقديرات المتوقعة لبيعها بأكثر من 70 ألف دولار، وفقًا لموقع المزاد.كما تفوقت سيارة المغنية الشهيرة، على مثيلاتها من أفضل الإصدارات، بنحو 78 ألف دولار، أي أقل 43% من الثمن الذي حصلت عليه خاصة جاكسون.



تنتمي السيارة، التي تم بيعها الجمعة الماضية، إلى سلسلة 3100 التابعة لعلامة شيفرولية، ويرجع إصدارها إلى عام 1956، كما يكسوها من الداخل اللون الأحمر المميز، وتتميز بواجهة أمامية بانورامية، وإطارات بيضاء للعجلات، وتصميم كلاسيكي نادر.

قال نائب مدير العلاقات العامة بشركة Hagerty للتأمين، جوناسن كلينغر: "تقابل في معظم الحالات مختارات من ذلك العصر، ولكنها ليست في حالتها الأصلية، لذلك عندما يدخل نموذجًا كهذا إلى السوق، من الطبيعي أن يتهافت الجميع عليه، وحينما تضيف إلى ذلك صلته بجانيت جاكسون، سيحقق ثمنًا قياسيًا"حافظت جاكسون على السيارة في حالة إصدارها منذ 64 عامًا، حيث أنها لم تسر أكثر من ألفي ميل، ما يعكس ما تشكله من منزلة خاصة لدى المغنية الأميركية، التي أبدت استعدادها للكشف عنها لمشتريها في مكالمة خاصة.



اشترى السيارة، التي تبلغ سرعتها 155 حصان، مؤسس شركة Backstage Capital للاستثمار في رأس المال، أرلان هاميلتون، الذي أبدى تحمسه الشديد لاقتنائها قائلًا، في فيديو نشرته المغنية على صفحتها بالفيسبوك: "أريد أن أقول لها أنها لمست حياة أشخاص كثيرين، وأنها السبب وراء وقوفي هنا اليوم".

مقتنيات أخرى

عرضت جاكسون، أخت مغني البوب الشهير مايكل جاكسون، نحو 1000 قطعة من مقتنياتها، التي تشمل ملابسها بأغانيها المعروفة، وفستان زفافها، وبعض هدايا أشقائها لها، وحتى مجموعة من ألعابها.



يتزامن العرض مع احتفال جاسكون بعيد ميلادها 55، ما شجعها على اتخاذ تلك الخطوة، بهدف التبرع بثمن ممتلكات توقفت عن استخدامها، لصالح جمعيات خيرية لرعاية الأطفال.

حققت جميع القطع أرقامًا قياسية، فعلى سبيل المثال، سجلت قطع ارتدتها بأغنيتي Rhythm Nation وScream Music الشهيرتين، نحو 20 و31 ضعف تقديراتهما الأصلية بالمزاد، ليبلغ سعرهما 81.3 ألف دولار و125 ألف دولار، على الترتيب.

شاركت كيم كارديشيان بالمزاد، حيث اقتنت مجموعة ملابس جاكسون بأغنية If، مقابل 25 ألف دولار.استمر المزاد لمدة يومين من 14 إلى 16 من مايو/ أيار الجاري، بقاعة مزادات جوليان، التي تولت من قبل عرض مقتنيات بعض المشاهير، أمثال مارلين مونورو وليدي جاجا.