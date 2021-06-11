اعلامية سعودية تثير ضجة بظهورها في حمام سباحة وتتعرض لانتقادات شديدة

وقالت اليامي في رد نشرته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها كانت تشجع السياحة فقط، ولم تكن تقصد إثارة الجدل نهائيا، مضيفة أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها.وكتبت روزانا اليامي: "هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم، حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه".وأضافت: "بهذه المناسبة راح أطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو"، مبدية سخريتها من الأخبار، التي جرى تداولها في هذا الشأن.