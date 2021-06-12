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بسبب دلال عبدالعزيز.. اعلامية كويتية تكشف عن إصابتها بتليف الرئة قبل سنوات

فن وثقافة

2021-06-12 | 02:39
بسبب دلال عبدالعزيز.. اعلامية كويتية تكشف عن إصابتها بتليف الرئة قبل سنوات
5,457 مشاهدة

دفعت إصابة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، بتليف في ”الرئة“، جراء مضاعفات كورونا ”كوفيد-19″، الإعلامية الكويتية مي العيدان، للكشف عن مرضها بتليف الرئة، في العام 2011.

ونشرت مي العيدان، صورة للفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ ودونت عليها تعليقًا، عن طريقة العلاج من تليف الرئة، موضحة أن السبب وراء ذلك يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما يتسبب في نقص نسبة الأكسجين في الدم.
 
وتابعت مي العيدان، أن العلاج يكون عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة فقط، معقبة أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، قام الطبيب بتلك الجراحة لها منقذًا حياتها من خلال ”فتحة“ تتم في الرقبة من الأمام وتركيب ”تيوب“، لمدة أسبوع كامل.
 
ومضت مي العيدان، تقول إنهم كانوا يدخلون ”الأنبوب“ بفتحة في رقبتها، ويقومون بسحب الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج ”الدم“، مبينة أن الأمر مؤلم للغاية لكنه الحل الوحيد.
 
واستطردت مي العيدان، قائلة إن السحب هذا يتم كل عدة ساعات ولمدة أسبوع مع علاج طبيعي كون عضلات الجسم ضعفت بسبب الجلوس في العناية المركزة، معقبة أنه بعد مرور الأسبوع تم نزع ”النسوي“ من فتحة رقبتها، وغادرت المستشفى بعد 10 أيام.
 
وبينت ”العيدان“، أنه تم تركيب ”بلاستر“ على رقبتها وبعد شهر ونصف، أغلقت الفتحة التي كانت في رقبتها تمامًا، مردفة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعلاج دلال عبدالعزيز من تليف الرئة، ولكي تغادر المستشفى وتعود إلى منزلها.
 
وتمنت مي العيدان، للفنانة دلال عبدالعزيز، الشفاء مختتمة منشورها:“الله يشفيك يا دلال، ويعوضك خيرًا، ويصبّرك على فقدان شريك وحبيب العمر سمير غانم“.
وكانت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، كشفت تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أن ”والدتها لا تزال في حالة صحية حرجة“، مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وتجاوز أزمتها الصحية.
 
وقالت إيمي سمير غانم في تصريحات لـ“إرم نيوز: ”ماما لسه تعبانة أوي، ادعوا لها ربنا يشفيها وتخرج لينا بالسلامة“.
 
ودخلت الفنانة دلال عبدالعزيز، وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، المستشفى جراء تداعيات إصابتهما بفيروس ”كورونا“، منذ نحو 40 يومًا، ليتم الإعلان عن وفاة الفنان سمير غانم، في 20 مايو/أيار الماضي، بينما لا تزال زوجته الفنانة دلال في العناية المركزة.

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