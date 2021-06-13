وفاة شاعر عراقي معروف في لندن

توفي الشاعر العراقي المعروف، سعدي يوسف، صباح اليوم الأحد، عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد من المثقفين والشعراء على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الشاعر العراقي الذي كان يرقد بأحد المستشفيات في لندن منذ الرابع من نيسان الماضي متأثراً بمضاعفات سرطان الرئة.

ونقل خبر وفاته، الشاعر محمد مظلوم، الذي نشر عبر جداريته بموقع فيسبوك، قائلا: "نيابةً عن أُسرة الشاعر ابنتيه: مريم وشيراز، وحفيداته نادية ونادين وماركيتا، وزوجته السيدة إقبال محمد علي كاظم. أنعى لكم سعدي يوسف".

ويوسف شاعر عراقي وكاتب ومُترجم، وُلد في ابي الخصيب، بالبصرة عام 1934 ،اكمل دراسته الثانوية في البصرة ، تخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 1954 ، "ليسانس شرف في آداب العربية". عمل في التدريس والصحافة الثقافية. وغادر يوسف العراق في السبعينيات واستقر في سنواته الأخيرة في لندن.

وخلال السنوات الماضية، أثار الشاعر سعدي يوسف الكثير من الجدل بآرائه السياسية.