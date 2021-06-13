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هيفاء وهبي تتجاهل مرض ابنتها الوحيدة بصور وأغاني (صور)

فن وثقافة

2021-06-13 | 05:51
هيفاء وهبي تتجاهل مرض ابنتها الوحيدة بصور وأغاني (صور)
3,060 مشاهدة

خلال الأيام القليلة الماضية، خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لعملية جراحية، لم تفصح عن تفاصيلها، لكن ما شيء ما لفت انتباه الجمهور، وهو عدم انشغال المطربة بمرض ابنتها أو تعليقها على هذا الأمر، ما جعل البعض يتساءل هل هناك خلاف بينهما؟.

تفاعل الرواد مع زينب فياض
أعلنت زينب عن خضوعها لعملية، أمس الأول الجمعة، دون أن تفصح عن تفاصيلها، واكتفت بنشر صورة لها داخل المستشفى، وعلقت عليها: "صار موعد عمليتي، دعواتكم".
 
وتفاعل الرواد مع صورة زينب فياض، وحرصوا على السؤال عن تفاصيل العملية الجراحية، لكن بالرغم من تواجد والدتها الفنانة هيفاء وهبي الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تجاهلت مرض ابنتها تمامًا.
 
هيفاء وهبي في ظل معاناة ابنتها، شاركت متابعيها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور مختلفة، دون الإشارة إلى زينب، أو توجيه رسالة لها في محنتها.
هل هناك خلاف بين هيفاء وهبي وابنتها؟
بالفعل هناك خلافا بين هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب، تعود قصته إلى 26 عامًا، وهو عمر الأخيرة؛ إذ حملت فيها الفنانة اللبنانية وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها، بحسب تصريح قديم لها، وكان ذلك في عام 1993.

ولا تجمع هيفاء وهبي بابنتها إلا صورة واحدة ظهرت فيها الأم محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.
 
وتزوجت هيفاء وهبي من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض عام 1990، وانفصلت عنه بعدها بـ8 سنوات، وشاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي ملكة جمال الجنوب، وفازت بها، إلا أن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.
 
وفي وقت سابق، نشرت زينب فياض صورة لوالدها نصر عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وهو طليق الفنانة هيفاء وهبي الذي قرر الابتعاد عن الشهرة، وظهر في الصورة ركبا على الخيل، وعلقت عليها قائلة: "بابي حبيبي".

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