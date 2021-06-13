"الكنك".. تدهور الحالة الصحية لفنان مصري شهير

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن "الكنك" يمر حالياً بظروف صحية سيئة، موضحة أنه كان من المفترض أن يتم تكريمه الجمعة الماضية في الدورة الـ69 من المهرجان الكاثوليكي.وأكدت أن منير اعتذر عن عدم الحضور نظراً إلى الأسباب السالفة، لافتةً إلى أن الفنانة هالة صدقي تسلمت الجائزة بدلاً منه.يُذكر أن أغنية "اللي باقي من صحابي" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.