ايمي سمير غانم تنشر صورا نادرة لوالدها وترفقها برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، صورا نادرة لوالدها، على حسابها في "إنستغرام"، مرفقة برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له.

وعلقت إيمي على الصور قائلة "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك، وارزقه نعيم القبر، ونعيم الفردوس الأعلى، يا حي يا قيوم.. وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير". جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم توفي في 20 مايو / ايار الماضي بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.



فيما لا تزال زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في العناية المركزة منذ اواخر ابريل / نيسان بسبب اصابتها فيروس كورونا ومضاعفاته.

