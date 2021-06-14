بالفيديو: مشاهد تجمع بلقيس مع سيف نبيل... ماذا يحدث؟

وشاركت بلقيس مشاهد جديدة على صفحتها الرسمية في "يوتيوب"، تظهر فيها التحضيرات التي أجرتها مع الفنان العراقي، سيف نبيل، أثناء التحضير لكليب "ممكن".ويظهر في الفيديو التحضيرات التي أجرتها الفنانة بلقيس مع نبيل والمخرج خلال التصوير، وعمليات التصوير والتحضيرات الفنية والإضاءة وتصفيف الشعر وغيرها.وتشاهد بلقيس في الفيديو وهي تقوم بتصوير مشاهدها أمام عدسة الكاميرا ومن أعلى عربة باص وخلال مرحلة تصفيف الشعر.بينما ظهر الفنان العراقي خلال التصوير داخل إحدى العربات لتنظم بعدها بلقيس عمليات التصوير.احتفل الفنان العراقي سيف نبيل والفنانة اليمنية بلقيس بمناسبة وصول فيديو كليب أغنيتهما الديو "ممكن" إلى 20 مليون مشاهدة بفترة قصيرة.

وأعلنت بلقيس عن وصول أغنية "ممكن" إلى الـ20 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" عبر نشر فيديو طريف احتفالا بهذا الإنجاز، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، يجمعها بنبيل على أنغام الأغنية، وظهرا فيه وهما يؤديان حركات عفوية، وعلّقت: "وصاروا عشرين مليون، شكراً لكم ولمحبتكم، وشكراً سيف نبيل على هذا التعاون القوي.. ممكن"، وحصد المقطع عددا كبيرا من التعليقات المثنية على جمال الأغنية وعفوية الفنانين.يذكر أن الأغنية من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل، توزيع موسيقي عمر صباغ، وصورت فيديو كليب من إخراج دان حداد.