بالصورة: هجوم ناري من ريم نصري على شقيقتها أصالة... والسبب؟

شنت الفنانة السورية ريم نصري، هجوماً جديداً على شقيقتهاالفنانة أصالة نصري، بعد انتهاء الخلافات بينهما قبل عدة أعوام وتحديدا عام 2018.





وعادت ريم نصري لمهاجمة أصالة بسبب حضورها حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، على رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، وغيابها التام عن حضور حفل زفافها الذي أقيم في يناير الماضي، وكأنها ليست من عائلتها.

وحكت ريم نصري تفاصيل هجومها على أصالة، للكاتب الصحفي أحمد الدرع الذي حكى ونقل بدوره ما قصته عليه ريم نصري في الكواليس.



ريم نصري تنتقد أصالة

قالت ريم نصري في حديثها مع أحمد الدرع، إنها عندما ذهبت لزيارة بيروت في 2019 والتقت شقيقتها أصالة بعد الصلح مع العائلة، لم تكن تستطيع رؤيتها وكانت تخطف الدقائق مثل المعجبين العاديين.



تابعت أن أصالة لم تزورها في منزلها إلا مرة واحدة، زارتها على مضض، بعد رجاءها لها أن تزورها لأنها صنعت وليمة على شرفها، وبعد محايلات كثيرة جاءت أصالة مع صديقاتها ومكثت بمنزل ريم لمدة ساعة واحدة ثم انصرفت.



سبب هجوم ريم نصري على أصالة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، منشوراً كتب عبر حساب يحمل اسم ريم نصري، غير أنه لم يكن من المؤكد هل هو حساب خاص بها أم أنه مجرد حساب مزيف، هاجمت فيه صاحبته أصالة هجوماً كبيراً.



وأكدت ريم نصري لأحمد الدرع أن هذا الحساب هو حسابها أيضاً وليس مزيفاً كما ادعت بعض المواقع، لافتة إلى أنها هي من قامت بكتابة المنشور، معتبرة إياه حسابا خاصا وليس فنيا مثل الأكبر.



وجاء المنشور مرفقاً مع صورة لتحليل الجينات الوراثية DNA وكتب على الصورة: "هذه الغمامة البيضاء التي تعلو اللون الأحمر هي DNA يا سادة"، أتبعتها بصورة أخرى لأصالة وهي تحتضن جيسيكا عازار التي تواجدت بحفل زفافها قبل أيام قليلة في لبنان وعلقت الصفحة " زمن دي أن إي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن فيه الإنسان بيطلع من جلدو ومن دمو وبيغيرو حسب مصالحه وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك".

أضافت ريم نصري في تصريحاتها لأحمد الدرع أنها انزعجت من حضور أصالة لحفل زفاف جيسيكا عازار، وغنائها وانطلاقها بالحفل، ومنزل شقيقتها الذي يبعد شارعين فقط من مكان الحفل، لم تفكر في زيارته.



تابعت ريم نصري أنها لا تصدق أن أصالة لم تحضر زفافها، ورفضت أن تكون ضمن الحضور، لافتة إلى أنها لن تعلن ما قالته أصالة لها وقتها حالياً، مؤكدة أنها حتى لو كانت مشغولة ولم تحضر زفاف شقيقتها بسبب هذه المشغوليات، فلماذا لم تهنئها عبر حسابها على إنستقرام مثلا وأضافت منفعلة: "يعني شو أنا نكرة"؟



أوضحت ريم نصري مستاءة، أنه لم يحضر زفافها أحد من عائلتها بسبب سيطرة أصالة المادية عليهم، ولأنها هي المقتدرة ماليا فهي المسيطرة على الجميع، وأن هذا هو سبب حزنها.



ريم نصري تعاني نفسيا بسبب أصالة



أكدت ريم نصري أنها تعاني من حالة نفسية غاية في السوء حاليا، وتخضع لعلاج نفسي مكثف بسبب هذه الحالة، لافتة إلى أن حالتها خلال هذه الفترة تشبه إلى حد بعيد حالة شقيقها أيهم نصري، الذي توفى قبل أعوام.



وتابعت ريم نصري في تسجيل صوتي: "لكل اللي بيهاجموني، يقولوا اللي يقولوه، أنا بجسمي ما عاد في مكان لوخزة إبرة.. أتمنى من رب العالمين كل مين قام يحاربني ويجرحني بالحكي.. الزمن دوار وما في حدا حاطط خيمة على راسه وكل إنسان متل ما بيزرع متل ما بيحصد.. كل الناس اللي عم يلوموني ويعملوا عنتريات الحبّ.. أتمنى إنه يمروا بجزء بسيط من اللي مرقنا فيه أنا وكل عيلتي".



أضافت: "خليني أحكي عن العائلة الكريمة اللي أنا بنتمي لها للأسف، بكرة إذا طلع مين ما كان منهم ونشر صورة عائلية، هاي الصورة بتكون مزيفة، وأي رد هيكون رد مزيف وبكل أسف رد مجبورين عليه، أنا اليوم ماني بحالة منيحة ولا نمت من وقت العرس، ولا صار لي بارك لها للعروس الحلوة، وحاولت أخد شي يهدي الأعصاب، وحالتي النفسية والصحية ما بتسمح كون معك على اللايف".