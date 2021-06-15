فيديو يكشف وداعا صينيا استثنائيا لسمير غانم.. ما علاقته بعادل إمام

ودعت اليوتيوبر الصينية "آسيا" الفنان المصري الراحل سمير غانم على طريقتها الخاصة، حيث قلدت مشهدا مشتركا له مع الزعيم عادل إمام من فيلمهما المشترك في البطولة "ممنوع في ليلة الدُخلة".

وقالت "آسيا"، في تصريحات خاصة مع "بوابة الأهرام"، إن هذا المقطع الذي لم يتخط دقيقة كان ثمرة تعاون بين الفنانين الزعيم عادل إمام وأسطورة الكوميديا سمير غانم، اللذين تحبهما كثيرا، مضيفة أن الفنانين نجحا في أن يحافظا على بعضهما فنيا وإنسانيا رغم أنهما كانا يتنافسان في نفس المجال وتحديدا عالم الكوميديا.

وأضافت "أنهما في عالم الواقع عاشا صداقة عميقة دامت سنوات طويلة، وتشاركا البطولة في أعمال فنية كثيرة، منها أفلام "أذكياء لكن أغبياء"، و"مدرسة المشاغبين"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"24 ساعة حب"، و"أزواج طائشون"، وكثير من الأعمال الفنية أبدعاها سويًا وأمتعا بها الجمهور.

كانت الصينية "آسيا" قد قلدت مشهدا للفنان عادل إمام من مسرحية "شاهد ماشافش حاجة" في مقطع تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، واستقبله عشاق الزعيم بحفاوة كبيرة، خاصةً أنه دليل على وصول صيت الفن المصرى إلى مختلف أقطار العالم.