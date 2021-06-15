بعد توقف قلبه.. كشف تطورات الحالة الصحية لفنان سعودي شهير

وأكدت العتيبي مطمئنة جمهور ومحبي زوجها خالد سامي، أنه لا يزال راقداً في غيبوبته داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، غير أن حالته تتحسن وتسير في اتجاه أفضل، طالبة منهم الدعاء.وقالت زوجة خالد سامي في تغريدتها: "للاطمئنان عن حالة خالد سامي، ما زال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".الفنان السعودي خالد سامي كان قد تعرض لوعكة صحية نقل إلى المستشفى على إثرها بعد أن ساءت حالته، وطالب ابنه تركي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي الدعاء لوالده، حيث ساءت حالة الفنان السعودي بعد أن تعرض لضيق وصعوبة في التنفس.وكتب تركي، ابن الفنان السعودي في تغريدة له على تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل، تكفون دعواتكم لأبوي". فيما صرحت زوجته لموقع قناة العربية، أن الفنان السعود واجه صعوبة كبيرة في التنفس تسببت في نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.ويأتي التحول في حالة الفنان السعودي الصحية، بعد أن خضع لعملية جراحية لزراعة كلى بعد مضاعفات تعرض لها خلال الفترة الماضية، وخلال الفترة الماضية كانت الحالة الصحية للفنان السعودي شهدت استقراراً نسبياً، ليتعرض لأزمة جديدة نقل على إثرها إلى المستشفى وسط قلق واسع من محبيه.كما كان الفنان خالد سامي قد نجا من الموت بأعجوبة، بعد أن توقف قلبه مؤخراً عن العمل، ليتمكن أطباء المستشفى التي يرقد بها من تشغيله بطرق إنعاش مختلفة، وكتب تركي ابن الفنان السعودي الشهير تفاصيل ما مر به والده طالباً من محبيه الدعاء.