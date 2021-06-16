إليسا تثير حيرة متابعيها بملامح مختلفة تماما

كما شبهتها إحدى المتابعات بالممثلة السورية ديما بياعة، فكتبت: “فكرتها ديما بياعه ولا تشبه حالها، المكياج متغير عليها”، وهو الأمر الذي أجمع عليه بعض المتابعين، بأنها أصبحت شبيهة ببياعة. وشبهها متابعون آخؤون بالفنانة اللبنانية الشابة هبة طوجي، حيث أكدوا أن إليسا بدت أصغر بعشر سنوات. وفي الوقت الذي تساءل فيه عدد من المتابعين عن سبب تغيير ملامح وجهها، وفيما إذا كان فلترًا أو عملية تجميل، أو أن التغيير بسبب طريقة المكياج المتبعة، قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، في تغريدة لها نشرتها قبل أيام: “وصلتني معلومات اكيدة ان نجمة لبنانية.. من الصف الأول أجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عامًا”. وحول سؤالها عما إذا كانت المقصودة نجوى كرم، ونوال الزغبي، إليسا، هيفاء وهبي، أجابت حينها هنادي عيسى، أنها واحدة من الأسماء المطروحة، ويبدأ اسمها بحرف الألف، لتؤكد بذلك أنها الفنانة اليسا، بعد أن نشرت الأخيرة أحدث صورها بملامح مختلفة.