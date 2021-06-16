بعد تعرضه لغيبوبة.. الكشف عن الحالة الصحية لفنان خليجي

وقالت في حديث نقلته "العربية.نت": "مازال في غيبوبة منذ 14 يوما، تعرض خلالها إلى توقف القلب لمدة 21 ثانية، وتم إنعاشه خمس مرات".

أما عن نتائج الفحوصات التي أُجريت له مؤخراً ، فأوضحت أن كلها أثبتت سلامة المخ، ولا يوجد سبب واضح لانتكاس صحته، قائلة "أستبعد أن يكون السبب نفسيا، فزوجي يحب الحياة، وكان دائماً متفائلا، كما كان يخطط للسفر بعد شفائه".إلى ذلك، أضافت أن عملية زراعة الكلية كانت من المقرر أن تجرى في شهر رمضان، إلا أن حالته الصحية غير المستقرة أخرت العملية، لأن قلة الحركة وعدم الرياضة ساهما في ضعف العضلات ولم يتحمل جسده".