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فنانة عربية تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال مصري (صور)

فن وثقافة

2021-06-18 | 01:49
فنانة عربية تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال مصري (صور)
3,876 مشاهدة

احتفلت الفنانة المصرية علا غانم، بزفاف ابنتها الصغرى كاميليا الدفراوي، على رجل الأعمال المصري عبدالرحمن علاء رجب، وذلك في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لابنة علا غانم وهي ترتدي فستان الزفاف وبجانبها زوجها، مشيرين إلى وجود تشابه كبير بين كاميليا ووالدتها.
 
من جانبه، نشر الماكيير المشهور سامح حنفي مقطع فيديو لعلا غانم خلال تحضيراتها لحفل الزفاف، حيث ظهرت مرتدية فستانا بلون أزرق، فيما كان يضع لها اللمسات النهائية على شعرها.
 
كما نشر صورا أخرى للعروس التي ظهرت مرتدية فستانا أبيض طويلا، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الترابي الهادئ.
 
يذكر أن الفنانة المصرية علا غانم، فاجأت جمهورها بملامح مختلفة كليا، في أول ظهور لها في مصر بعد غياب 4 سنوات، حيث تقيم بالولايات المتحدة برفقة بناتها.
 
وكان آخر ظهور لعلا غانم عام 2017 في فيلم ”الفندق“، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول اعتزالها الفن.
 

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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