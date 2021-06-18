فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حملها

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل "جوجل"، وذلك بعد إعلان خبر حمل ريهام حجاج أمس، الأمر الذي تداوله متابعي الفنانة بعدد من التعليقات المختلفة، كما توجهوا للبحث عن تصريحاتها في هذا الشأن.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها الفنانة ريهام حجاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نبأ حمل ريهام حجاج، ولكنها أصبحت حديث "السوشيال ميديا" كثيرا خلال الفترات الأخيرة، بسبب عدة أحداث مختلفة. تفاصيل حمل ريهام حجاج

وأعلنت الفنانة ريهام حجاج أمس عن خبر حملها، موضحة أنها تنتظر مولودا جديدا لاستكمال عائلتها الصغيرة، وبالرغم من أن الفنانة ريهام حجاج لم تكن تخبر أحدا بحملها، إلا أن الخبر انتشر وتداول عبر وسائل الإعلام قبل إعلانها ذلك بنفسها.

