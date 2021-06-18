أحلام تمنح شريهان لقب "الملكة"

رغم اعتزاز المطربة أحلام بلقب "الملكة" وخوضها الكثير من الصراعات للحفاظ عليه حصر لها، إلا أنها منحته عن طيب خاطر للنجمة المصرية شريهان بمناسبة عودتها إلى النشاط الفني، وقرب عرض مسرحيتها الجديدة "كوكوشانيل".

أحلام نشرت صورة لشريهان من كواليس مسرحية "كوكو شانيل" وعلقت عليها عبر خاصية الستوري بحسابها على إنستقرام قائلة: "عودا حميدا يا ملكة"، لترد عليها شريهان في ستوري آخر قائلة: "مكانتك في قلبي أكبر من كبيرة."

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عودة نجمة الاستعراض شريهان إلى المسرح رسميا، بعدما تقرر بصفة نهائية عرض مسرحيتها "كوكو شانيل" عبر منصة شاهد، برعاية الهيئة، وتم الكشف لأول مرة عن لقطات من العرض المسرحي المسجل منذ عام، بإشراف المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.

هيئة الترفيه أعلنت الخبر رسميا عبر منصتها بموقع تويتر وغردت قائلة: قريباً.. عودة بعد غياب طويل للفنانة شريهان في عمل سيعرض على Shahid برعاية هيئة الترفيه. ووضع الحساب الرسمي لمنصة شاهد تعليقا طريف قال فيه: "شريهان راجعة تكسر الدنيا"، وأضاف في تعليق آخر: "ملكة الإستعراض مع ملوك الترفيه .. حنا لها"

وبعد دقائق قامت شريهان بإعادة مشاركة تغريدة هيئة الترفيه وعلقت عليها قائلة: "عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc و Shahid في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك."

وسبق أن أعلنت شريهان رسميا انتهاء تعاقدها مع شركة "العدل جروب" لافتة إلى أن التعاقد لم يسفر إلا عن مسرحية واحدة وهي "كوكو شانيل" وأكدت قرب عرض المسرحية على أقوى قناة فضائية في الشرق الأوسط!!

شريهان أطلقت تغريدة حاسمة لتدشين المرحلة الجديدة من حياتها وإعلان عودتها رسميا إلى العمل الفني، وقالت: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوي وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهي منذ سنوات وفترة طويلة جداً ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل."

وتابعت قائلة: "وما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل!! بالإرادة، الصبر، الإصرار، الأمل، العمل، الضمير، والحب لااا يوجد مستحيل."