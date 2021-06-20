بالصورة: تصريحات قديمة ونادرة للفنانة فيروز تحظى باهتمام واسع

ذكرت تقارير لبنانية، أن تصريحات قديمة ونادرة للفنانة الكبيرة، فيروز، حظيت باهتمام مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع "لبنان 24" نص تصريحات فيروز القديمة، والتي تناولت فلسفتها في الحياة، وبعض جوانب شخصيتها، خاصة وأنها قليلة الظهور في وسائل الإعلام، وهو ما أثار اهتمام معجبيها.

وتصدر تصريحات فيروز عنوان كبير يحمل توقيعها هو: "الحياة يقصف عمرها.. لم تترك شيئا إلا وعلمتني إياه".

وردا على سؤال بشأن رد فعلها عندما تكتشف خيانة رجل لها، قالت بالعامية: "بقصف عمره".

وفي سؤال عن رأيها بشان مقولة أن "المرأة شر"، ردت فيروز أنها "دسيسة اخترعها رجل".

وعندما طلب تعليقها على مقولة أن "المرأة بربع عقل" تضحك الفنانة الكبيرة وتجيب: "ماذا بهم.. إذا بربع عقل وخاربة الدنيا".

فيروز:

"الحياة يقصف عمرها ما خلت شي إلا ما علتني اياه" pic.twitter.com/Im7e8Hq9CP — 𓋹 (@T2_Lucifer) November 20, 2018

وكان آخر ظهور للفنانة اللبنانية فيروز في سبتمبر/ أيلول 2020، عندما التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيروت.

والتقت فيروز ماكرون وهي ترتدي قناعا واقيا ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، ووقف الرئيس الفرنسي على بعد مترين تقريبا منها.

ومنح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.