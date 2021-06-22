بالصور: ريما فقيه تحتفل بعيد الأب وتحدث ضجة على الانترنت

قررت ملكة جمال اميركا اللبنانية ريما فقيه الاحتفال بيوم الأب بطريقة مميزة من خلال رحلة عائلية جمعتها بزوجها المنتج وسيم صليبي وأطفالها الثلاثة ريما وجوزيف وأميرة.





وحرصت ريما على معايدة زوجها والتعبير عن حبها الكبير له وامتنانها كونه أب مميّز وعلاقته بأطفاله مليئة بالاهتمام والحب والأمان من خلال هدية مفاجأة له.



وشاركت ريما صوراً عائلية ممتعة من المفاجأة التي اعدتها لزوجها بهذه المناسبة، ليتبين تواجدها مع أطفالها في حلبة لسباق السيارات، حيث قام زوجها بقيادة إحداها وسط تشجيع اولاده.

وعلقت على إحدى الصور "والدنا بطلنا"، وجهزت قالب حلوى تم تجهيزه بشكل خاص لهذه المناسبة من خلال تزيينه بصور عفوية لوسيم مع كامل أفراد اسرته.