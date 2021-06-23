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استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة.. محام يكشف التفاصيل

فن وثقافة

2021-06-23 | 03:22
استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة.. محام يكشف التفاصيل
1,659 مشاهدة

كشف غابي جرمانوس محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن زوجها، فادي الهاشم، هو الذي طلب من المحكمة استدعائها كشاهدة، في قضية مقتل رجل ملثما اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020.

وأضاف المحامي أن المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء،"استجابت لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط"، مشيرا إلى أن المحكمة تأجلت إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقا.
 
وكانت تقارير إعلامية محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان قالوا في وقت سابق إن هذا الاستدعاء يأتي باعتباره مدعى عليها.
 
ويريد فادي الهاشم، بحسب المحامي، من وراء هذه الخطوة، إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات التي خرجت.
 
وكان المحامي أشرف الموسوي أحد المتابعين لهذه القضية لكنه تركها لاحقا، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية " إن استدعاء نانسي عجرم أتى في سياق طبيعي لمسار الدعوى.
 
وقال إن ما جرى تداوله بشأن صفة نانسي عجرم كان مغلوطا، فهي شاهدة وليست مدعى عليها، كما زعم البعض.
 
تفاصيل القضية
 
وكان السوري محمد الموسى قد تسلل إلى فيلا المطربة نانسي عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالى 20 كيلومترا شمالي بيروت، ليل الرابع من يناير الماضي، وهو ملثم ومسلح بمسدس.
 
ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم ونانسي الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلا بـ18 رصاصة، بحسب شهادة الهاشم، الذي أكد أن ما حدث دفاع عن النفس.
 
لكن المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب، قد قالت في وقت سابق إن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" والطبيب "فادي الهاشم" العام الماضي، هي "جريمة قتل عمد".
 
وذكرت الخبيرة الجنائية في تصريحات إذاعية ما فعله الهاشم "جريمة قتل عمد".
 
الحل بالتعويض المادي
وعلق الكاتب والمحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب لموقع "سكاي نيوز عربية فقال": "أعتقد أن الطبيب هاشم سيعفى من العقوبة إنما قد يغرم بمبلغ مالي مع دفع تعويضات لأهل المجني عليه".
 
وأضاف "نحن أمام محاكمة قانونية وليس هناك إقرار لعقوبة رادعة بل غرامة مالية تحتم عليه دفع تعويضات لعائلة الضحية".
 
وتابع دياب: "لا شك أن الهاشم يحاكم اليوم أمام محكمة الجنايات بجناية القتل القصدي وهو في معرض الدفاع عن النفس، وهذا يمنحه أسباباً تخفيفية قد تدفع المحكمة لإلغاء العقوبة التي قد تصدر بحقه لأن المادة 228 من قانون العقوبات تبيح عملية الدفاع عن النفس خصوصاً إذا كانت حياة الشخص معرضة للتهديد".

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