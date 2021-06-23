فنانة مصرية مشهورة تحصل على الإقامة الذهبية في احدى دول الخليج

ونشرت الفنانة، صورة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، أعلنت من خلالها، حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة موجهة الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة الثقافة والفنون بدبي.وكانت نبيلة عبيد احتفلت في شهر يناير / كانون الثاني الماضي بعيد ميلادها الـ 76.وطبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.