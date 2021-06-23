بالوثيقة.. دعوة رسمية لكاظم الساهر للمشاركة بحفل خليجي ٢٥ في البصرة

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان "دعوة وزير الشباب جاءت بعد استقبالهِ، وفد (رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر)، في مكتبهِ بمقر الوزارة الأسبوع الماضي إذ تمَ خلالها مناقشة حضور الساهر للحفل".وأكدَ درجال بحسب البيان أن "الساهر يُمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فأن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونهُ رمز وطني نفتخر به، لا سيما وأن مواقفه الوطنية النبيلة تؤكد بأنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة".هذا وحصلت السومرية نيوز على الوثيقة الموقعة من قبل وزير الشباب والصادرة بتاريخ 17/6/2021.